محكمة سويدية ترفض تسليم إرهابي من تنظيم "غولن" إلى تركيا

أعلنت المحكمة العليا في السويد، الاثنين، رفضها تسليم الإرهابي الفار "بولنت كنش" من تنظيم "غولن"، إلى السلطات التركية.

وقالت المحكمة السويدية العليا، في بيان، إن طلب الإعادة يجب أن يكون مرفقاً بقرار قضائي بحق المطلوب لا يقل عن سجن لمدة عام.

وأضاف البيان أن طلب الإعادة الذي تلقته السويد من تركيا بحق "كنش"، غير متضمن هذا البند.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان شدد في وقت سابق على ضرورة تسليم السلطات السويدية للإرهابي المذكور إلى تركيا.

يشار إلى أن "كنش" الذي يعيش حالياً في السويد كان يعمل رئيس التحرير العام لصحيفة "Today's Zaman" الموالية لتنظيم "غولن" الإرهابي.