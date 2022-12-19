مدرعات بوما الألمانية المخصصة لقوات الناتو للرد السريع تواجه مشاكل فنية

كتبت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن "مشاكل المعدات العسكرية والجيش الألماني والمشكلات الفنية قد تعيق وفاء البلاد بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي، وبالتالي قد تعرقل عملياته المستقبلية".

وقد واجهت المركبات المدرعة من طراز "بوما" في الجيش الألماني مشاكل فنية في التدريبات العسكرية الأخيرة، ما ترك 18 منها غير صالحة للعمل حاليًا، وفقًا للصحيفة.

وكان من المخطط نشر هذه المركبات المدرعة التابعة لفرقة الدبابات العاشرة في قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد للناتو (VJTF) الشهر المقبل.

وفي تغريدة عبر توتير، أقر رئيس أركان الدفاع الألماني الجنرال إيبرهارد زورن، الأحد، بمشاكل المعدات العسكرية، إلا أنه وعد بأن يتخذ الجيش الإجراءات الضرورية للوفاء بالتزاماته تجاه الناتو.

وأضاف زورن: "نبذل قصارى جهدنا لضمان أن تكون مركبات بوما المدرعة جاهزة للعمل مرة أخرى".

وأردف أن الجيش الألماني على اتصال بمتخصصي صناعة الدفاع حول هذه المسألة.

وشدد على أن "بلاده ستفي بالتزاماتها تجاه الناتو اعتبارًا من 1 يناير 2023".

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تعمل القوات المسلحة الألمانية على خطة بديلة لنشر مركبات مشاة قتالية قديمة من طراز Marder في قوة الرد السريع التابعة للناتو العام المقبل.