هجوم روسي كثيف بالطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية

استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر اليوم 23 طائرة مسيرة، وفق ما أعلنت السلطات في مدينة كييف على تليغرام.

ويأتي هجوم الطائرات المسيرة هذا، بعد ثلاثة أيام من شن روسيا "أحد أكبر الهجمات على كييف" منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وقالت إن القوات الأوكرانية تمكنت من إسقاط 18منها.

وأضافت أن الهجمات رغم عدم تسببها في سقوط ضحايا، إلا أنها أصابت بنية تحتية حرجة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، حسب المصدر ذاته.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية تحدثت عن تمكنها من تدمير 30 من أصل 35 طائرة مسيرة على الأقل أطلقتها، روسيا عبر البلاد.

من جهته، أعلن حاكم كييف أوليكسي كوليبا، على تليغرام تضرر بعض مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء كييف، وأشار إلى إصابة شخصين.

والجمعة الماضية، تعرضت العاصمة الأوكرانية لهجوم ضخم من روسيا، وتم إطلاق عشرات الصواريخ في جميع أنحاء البلاد، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.