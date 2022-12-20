ألمانيا تدعم الحوار بين تركيا واليونان

أعرب متحدث الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت، الاثنين، عن دعم بلاده الحوار بين تركيا واليونان، مشيراً إلى عقد اجتماع لمسؤولين من الدول الثلاث في بروكسل.

وقال هيبيستريت في تصريحات أدلى بها بالعاصمة برلين، إن ألمانيا أرادت تسهيل الحوار بين تركيا واليونان، "لذلك عقد مسؤولون رفيعو المستوى من الدول الثلاث اجتماعاً في بروكسل".

وتابع: "سألت ألمانيا عما إذا كان بإمكانها المساعدة في مثل هذا الاجتماع، واستجاب كل من رئيس الوزراء اليوناني والرئيس التركي بشكل إيجابي للغاية".

وأكد هيبستريت استمرار المحادثات بين الدول الثلاث، دون أن يدلي بمعلومات حول فحوى الاجتماع.

وفي 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعاً ثلاثياً شارك فيه من الجانب التركي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن، إضافة لمستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني ينس بلوتنر، ومديرة المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء اليوناني آنا ماريا بورا.

وتناول اللقاء الذي انعقد بعد أسابيع من التوتر بين أنقرة وأثينا سبل إعادة إحياء قنوات الاتصال بين البلدين.

وتكرر تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأكثر من 70 عاماً، عبر كل المنصات، إعرابها عن عدم ارتياحها إزاء الإجراءات والخطابات الاستفزازية المتكررة لليونان في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.