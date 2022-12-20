انفجار في خط أنابيب للغاز غربي روسيا يخلف 3 قتلى

وقع انفجار في جزء من خط أنابيب غاز طبيعي متجه إلى أوروبا في غرب روسيا الثلاثاء أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

ووقع الانفجار في جزء من خط أنابيب يورنجوى - بومارى - اوزهورود في منطقة تشوفاشيا أثناء أعمال إصلاح.

قالت السلطات الإقليمية إن ثلاثة من عمال الإصلاح قتلوا وأصيب آخر في الانفجار الذي أطلق سحابة ضخمة من الغاز المحترق في الهواء.

وخط الأنابيب الذي ينطلق من حقل غاز في سيبيريا ويعبر أوكرانيا إلى أوروبا هو أحد المسارات الرئيسية لصادرات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

قال حاكم تشوفاشيا، أوليج نيكولاييف، في تصريحات تلفزيونية أنه لم يتضح على الفور الوقت الكافي لإصلاح جزء من خط الأنابيب الذي تضرر بسبب الانفجار.

وقال الفرع الإقليمي لشركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي التي تسيطر عليها الدولة إن كميات نقل الغاز لم تتأثر بالانفجار حيث استمرت الإمدادات على وصلات متوازية.