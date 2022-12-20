بوتين يعترف بأن الوضع في المناطق التي ضمتها موسكو "صعب للغاية"

في أول اعتراف علني بأن الاجتياح الروسي لأوكرانيا لا يسير كما هو مخطط له، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن الوضع في أربع مناطق ضمتها موسكو في أوكرانيا يثبت "صعب للغاية".

جاء ذلك بمناسبة يوم الخدمات الأمنية في روسيا يوم الثلاثاء، وبعد زيارة بوتين حليف لبيلاروسيا ما أثار مخاوف من أن روسيا قد تفتح فتح جبهة حرب جديدة ضد أوكرانيا انطلاقاً من بيلاورسيا.

وقال بوتين لأجهزة الأمن الروسية في إجازتهم المهنية: "الوضع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، في منطقتي خيرسون وزابوريجيه، صعب للغاية".

وفي إشارة إلى الجنود العاملين في "المناطق الجديدة في روسيا"، قال "الناس الذين يعيشون هناك، مواطني روسيا، يعتمدون عليك، على حمايتك".

وأمر بوتين أجهزة الأمن الفيدرالية (FSB) بتكثيف مراقبة المجتمع الروسي وحدود البلاد لمكافحة "ظهور تهديدات جديدة" من الخارج والخونة في الداخل، موضحاً أن عمليات الكشف عن شبكات التجسس استدعت الكثير من الوقت والتركيز من السلطات.

وأضاف: "من الضروري قمع صارم لأعمال أجهزة المخابرات الأجنبية والكشف بسرعة عن الخونة والجواسيس والمخربين".