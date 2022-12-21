بوتين يمجد قدرات الجيش الروسي وشويغو يدعو لزيادة عدده إلى 1,5 مليون جندي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأسلحة الحديثة تشكل 91 بالمئة من الثالوث النووي الروسي فيما تستمر الجهود الرامية لإدخال المزيد من الأسلحة الحديثة في خدمة الجيش الروسي.

وفي حديثه في اجتماع مع مجلس وزارة الدفاع الروسية بالعاصمة موسكو، قال بوتين إن "دول حلف شمال الأطلسي تستخدم إمكاناتها ضد روسيا"، في إشارة محتملة إلى حرب أوكرانيا المستمرة منذ 10 أشهر.

وأكد الرئيس الروسي: "سنواصل الحفاظ على الجاهزية القتالية وتحسين الاستعداد القتالي للثالوث النووي، باعتباره الضامن الرئيسي للحفاظ على سيادتنا ووحدة أراضينا وتكافؤنا الاستراتيجي وتوازن القوى الشامل في العالم".

وأشار بوتين إلى أن الحاجة إلى تحسين المسيرات الروسية "مهمة عاجلة"، بما في ذلك الضربات الاستراتيجية والاستطلاعية، وكذلك أساليب تطبيقها، واستخدامها في جميع فروع جيش البلاد.

كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن الأسطول الروسي سيحصل اعتبارا من مطلع كانون الثاني/يناير على صواريخ جديدة فرط صوتية عابرة من طراز زيركون، وهو سلاح من المجموعة الجديدة التي طورتها موسكو في السنوات الماضية.

وقال بوتين خلال اجتماع أمام كبار الضباط في أوج التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا "في مطلع كانون الثاني/يناير، ستكون الفرقاطة أميرال غورشكوف في الخدمة ومزودة بصواريخ زيركون جديدة لا مثيل لها في العالم".

من جانبه، اقترح وزير الدفاع الروسي الأربعاء زيادة عدد العناصر المقاتلة في الجيش الذي يخوض هجوما في أوكرانيا، إلى 1,5 مليون عنصر إضافة إلى رفع سن الخدمة العسكرية.

وقال سيرغي شويغو للرئيس فلاديمير بوتين الذي "وافق" على المقترحات في اجتماع لمسؤولين عسكريين "من الضروري زيادة عديد القوات المسلحة إلى 1,5 مليون عنصر بمن فيهم 695 ألف جندي متعاقد".