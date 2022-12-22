الرئيس الأوكراني: المساعدات الأمريكية لبلادنا ليست صدقة

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن ما تقدمه واشنطن من مساعدات لبلاده ليست صدقة وإنما استثمار في الأمن الدولي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الكونغرس، إذ شكره زيلينسكي على تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده حية وتقاتل.

وأضاف: "المساعدات الأمريكية هي استثمار في الأمن العالمي، والديمقراطية التي نسعى لتحقيقها بأكثر الطرق مسؤولية".

وتابع: "شكراً لكم على الحزمتين الماليتين اللتين قدمتموهما إلينا بالفعل، وعلى الحزمتين اللتين تعتزمون اتخاذ قرار بشأنهما".

وقبل الخطاب عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمراً صحفياً مع زيلينسكي في البيت الأبيض، أعلن خلاله عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا.

وشدد زيلينسكي خلال خطابه على أن "أوكرانيا لم تهزم وما زالت تقاتل"، وجدد تأكيده على أن بلاده "لن تستسلم".

وأخبر الرئيس الأوكراني النواب الأمريكيين أن "دعمهم يعتبر حاسماً للوصول إلى نقطة التحول والفوز في ساحة المعركة".

وأردف: "نقف ونقاتل وسوف ننتصر لأننا متحدون، أوكرانيا والولايات المتحدة والعالم الحر بأكمله".

وحول المساعدات العسكرية قال إن "هناك حاجة ماسة للمزيد من الأسلحة بما في ذلك المدافع والقذائف، بهدف تحقيق انسحاب كامل للجيش الروسي من أراضينا".

واختتم زيلينسكي خطابه قائلاً: "لدي شيء أخير لأقوله.. شكرًا لكم.. حفظ الله قواتنا الشجاعة وشعبنا، بارك الله بالولايات المتحدة للأبد، عيد ميلاد سعيد وسنة جديدة سعيدة محفوفة بالنصر".