مهاجرون يروون معاناتهم بسبب المعاملة السيئة لخفر السواحل اليوناني

روى مهاجرون غير نظاميين تمكنت فرق خفر السواحل التركية من انقاذهم قبالة منطقة قوش أداسي بولاية آيدن عن المعاملة غير الإنسانية للعناصر اليونانية التي دفعتهم إلى المياه الإقليمية التركية.

وأوقفت فرق خفر السواحل اليوناني مجموعة مهاجرين غير نظاميين أبحروا على متن قارب مطاطي في 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أمام جزيرة ساموس وأجبرتهم على العودة إلى مكان قريب من المياه الإقليمية التركية حيث أنقذهم خفر السواحل التركي.

وقال أحد المهاجرين، إن "فرق خفر السواحل اليونانية اقتربت منا، وربطت قاربنا بحبل وسحبتنا بسرعة إلى اليمين واليسار، كنا نصرخ لهم: ساعدونا، لكنهم لم يستمعوا إلينا، وكانت أمواج البحر عالية، والمياه ملأت القارب وغرق بعض المهاجرين".

بينما شرح مهاجر آخر قائلاً: "وصلت فرق خفر السواحل اليونانية على الفور إلينا، وفككت محرك زورقنا وألقت به في البحر، وربطت قاربنا بحبل، وكانت هناك أمواج عالية وعاصفة، كانوا دائما يصنعون الأمواج بزوارقهم على قاربنا".

وأضاف: "ثم وصلت سفينة كبيرة أخرى تابعة لخفر السواحل اليوناني، ظننا أنهم سيتصرفون بشكل أفضل، لكنهم تصرفوا بشكل أسوأ، كادوا أن يدوسونا بتلك السفينة الكبيرة، بالكاد استطعنا التمسك بالقارب".

وأردف: "كانت السيدات معرضات لخطر السقوط في البحر، وكان وضع الحوامل سيئاً للغاية، وكان هناك طفلان، عمر أحدهما 3 أشهر والآخر 1.5 سنة، كنا على شفا الموت جميعا".

وتابع: "أحد أصدقائي فقد زوجته الحامل في شهرها الخامس، ولا يعرف مصيرها، وهو في وضع حزين وسيئ للغاية".