الاستخبارات الألمانية تعتقل ضابطا زود روسيا بأسرار دولة

أعلنت السلطات الألمانية القبض على ضابط مخابرات ألماني للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح جهات روسية.

وأعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في بيان الخميس، أن كارستن إل، الموظف في جهاز المخابرات الفيدرالية "بي إن دي" أُلقي القبض عليه في العاصمة برلين.

وكشفت السلطات الألمانية أن الضابط المتهم "زود جهاز المخابرات الروسي بأسرار للدولة حصل عليها من خلال نشاطه المهني".

وأضافت أن الشرطة قامت بتفتيش منزل المشتبه به ومكان عمله.

وفي السياق، أمر قاض في محكمة العدل الفيدرالية باحتجاز المتهم للمحاكمة بتهمة "خيانة الدولة" ونقل أسرار الدولة إلى روسيا.

من جهتها، قالت برونا كاهل، رئيسة دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية في بيان إن جهاز المخابرات بدأ تحقيقا داخليا بمجرد علمه بقضية "خيانة محتملة" وأبلغ مكتب المدعي العام الاتحادي في وقت لاحق بتفاصيل الواقعة.

يذكر أن السلطات الألمانية لم تكشف مزيد من التفاصيل حول طبيعة المعلومات التي يتهم الضابط بتقديمها إلى روسيا.