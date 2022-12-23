منظمات إنسانية: اليونان تعمل على ترهيبنا بطرق تافهة

رفضت منظمة نرويجية غير حكومية ناشطة في مجال مساعدة المهاجرين الوافدين إلى اليونان، اتّهام السلطات القضائية اليونانية لها بتهريب مهاجرين.

وأعلنت منظمة "إيجان بوت ريبورت" Aegean Boat Report غير الحكومية، المسماة نسبة إلى بحر إيجه الواقع بين اليونان وتركيا، أن الملاحقات القضائية التي صدرت هذا الأسبوع بحقها "لا يمكن اعتبارها إلا تافهة، إن لم نقل محاولة عدوانية لترهيبنا".

والثلاثاء أطلقت النيابة العامة في جزيرة كوس اليونانية الواقعة في بحر إيجه، ملاحقات قضائية بحق تومي أولسن مؤسس "إيجان بوت ريبورت" وبانايوتي ديميتراس المتحدث باسم القسم اليوناني لمنظمة "هلسنكي مونيتور" بتهمتي "تشكيل منظمة إجرامية" و"تسهيل الهجرة غير القانونية"، وفق مصدر قضائي.

وأكدت "إيجان بوت ريبورت" في بيان "لم نشكّل لا نحن ولا مرصد اتفاقات هلسنكي، على حد علمنا، أي منظمة إجرامية".

ووصفت المنظمة غير الحكومية الاتهامات بأنها "هجوم" تشنّه السلطات اليونانية، وأملت بأن "تردّها المحكمة" باعتبارها "محاولة عدوانية لمنعنا من أداء عملنا".

وأشارت إلى أن "الاتهامات مردّها أننا نبلغ السلطات اليونانية بالأشخاص الذين يدخلون اليونان بحثا عن الأمان، ونساعد بذلك على السواء المهاجرين في الدفاع عن حقوقهم والسلطات اليونانية في الوفاء بواجباتها القانونية".

يقع بحر إيجه في شرق المتوسط وهو ممر رئيسي للهاربين من الحروب والفقر في آسيا وإفريقيا بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

ويغرق العشرات سنويا خلال محاولتهم عبور الممر المحفوف بالمخاطر.

وقد عُثر يومي الأربعاء والجمعة الماضيين في ليسبوس على جثتي رضيعين بعد وصول مجموعتين من المهاجرين إلى الجزيرة الواقعة في بحر إيجه.

والأحد أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" غير الحكومية أن الشرطة اليونانية منعت فريقها من لقاء عائلات مهاجرة وصلت إلى الجزيرة.

وغالبا ما تتّهم منظمات غير حكومية ووسائل إعلام اليونان بـ"الإبعاد غير المشروع" للمهاجرين وبـ"اضطهاد منظمات غير حكومية" مدافعة عن المهاجرين.