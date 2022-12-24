إلغاء توقيف منفذ هجوم باريس وإحالته إلى طبيب نفسي

أعلنت النيابة العامة في باريس، السبت، إلغاء قرار توقيف منفذ الهجوم الأخير الذي أودى بحياة 3 أشخاص، بناءً على توصية طبية وإحالته إلى طبيب نفسي.

وقالت النيابة العامة، في بيان، إن الطبيب الذي فحص المهاجم "ويليام م" (69 عاماً)، خلص إلى أن حالته الصحية لا تتوافق مع ظروف التوقيف.

وأشار البيان لنقل المهاجم إلى عيادة الطب النفسي داخل مديرية الأمن، وأنه سيخضع لاستجواب في حال سمح وضعه الصحي بذلك.

والجمعة، قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون جراء إطلاق مواطن فرنسي يدعى "ويليام م" النار في المنطقة العاشرة وسط باريس.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المنفذ هو مواطن متقاعد من شركة السكك الحديدية الفرنسية، وله سوابق في محاولتي قتل وقعتا 2016 و2021.