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المغني الإسباني خوان مانويل ينهي مسيرته الطويلة بحفلة في برشلونة

وكالة الأنباء الفرنسية
مدريد
نشر في 24.12.2022 15:24
المغني خوان مانويل سيرات AFP المغني خوان مانويل سيرات (AFP)

أنهى المغني الإسباني الملتزم خوان مانويل سيرات البالغ من العمر78 عاماً، الجمعة، مسيرته الفنية، خلال حفلة في مسقط رأسه برشلونة، نهاية جولة وداعية أطلقها خلال الربيع الماضي في نيويورك.

وقال المغني للجماهير الذين بلغ عددهم ألفاً في مجمع بالاو سانت جوردي في برشلونة، بينهم رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز: "جئت لأقول إلى اللقاء لكن بفرح. تجاهلوا أي ميل قد يعتريكم إلى الحنين والشجن، هذا احتفال".

وكان المغني والمؤلف الموسيقي، واحد من أبرز الأسماء في مجال الشعر الغنائي الإسباني، وأعلن اعتزاله قبل عام، مبدياً رغبته في وداع جمهوره في هذه الجولة الختامية بعد مسيرة استمرت ستة عقود.

وقد عُرف خوان مانويل سيرات، وهو صاحب ما يقرب من 300 أغنية وثلاثين ألبوماً، بالتزامه ضد نظام الجنرال فرانكو الديكتاتوري (1939-1975)، كما حقق شهرة كبيرة في أميركا اللاتينية. وفاز بلقب "شخصية العام" سنة 2014 في جوائز "غرامي" اللاتينية.

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