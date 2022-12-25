منفذ هجوم باريس يقر بأنه "يكره الأجانب والمهاجرين"

قالت نيابة باريس، الأحد، إن منفذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص في العاصمة الفرنسية، الجمعة، اعترف أثناء توقيفه بأنه يكنّ "كراهية مرضية للأجانب والمهاجرين".

ووصف منفذ الهجوم، وهو مواطن فرنسي يبلغ من العمر 69 عاماً، الذي ألغي توقيفه لأسباب "صحية"، السبت، نفسه بأنه "مكتئب" و"يميل إلى الانتحار"، وذكر بعيد إلقاء القبض عليه أنه "كان يرغب دائماً في قتل مهاجرين وأجانب" لأنه عنصري.

وكشفت المدعية العامة في باريس لوري بيكوا، في بيان، أنه أثناء احتجازه لدى الشرطة اعترف بأنه يكنّ "كراهية للأجانب أصبحت حالة مرضيّة"، منذ تعرض منزله للسطو عام 2016.

وقال المهاجم إنه ذهب أولاً إلى "سان دوني"، إحدى ضواحي باريس التي يكثر فيها المهاجرون، لقتل أجانب، وعندما لم يتمكن من تنفيذ خطة الهجوم هناك، توجه إلى المنطقة العاشرة وسط باريس، لتنفيذ الهجوم.

والجمعة، قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون، بات وضعهم الصحي مستقراً الأحد، جراء حادثة إطلاق نار أمام مركز "أحمد قايا" الثقافي في المنطقة العاشرة وسط باريس.

والسبت، أعلنت النيابة العامة في باريس، إلغاء قرار توقيف منفذ الهجوم بناءً على توصية طبية، وإحالته إلى طبيب نفسي، لأسباب صحية ونُقل إلى عيادة الأمراض النفسيّة بمقر الشرطة.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة أن الطبيب الذي فحص المهاجم، خلص إلى أن حالته الصحية لا تتوافق مع ظروف التوقيف.

وأشار لنقل المهاجم إلى عيادة الطب النفسي داخل مديرية الأمن، وأنه سيخضع لاستجواب في حال سمح وضعه الصحي بذلك.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المنفذ هو مواطن متقاعد من شركة السكك الحديدية الفرنسية، وله سوابق في محاولتي قتل وقعتا 2016 و2021.

وأوضحت أن المنفذ هاجم العام الماضي مركزاً للمهاجرين في باريس وبيده سيف وأصاب شخصين بجروح، وسُجن على خلفية ذلك، قبل أن يطلق سراحه منتصف الشهر الجاري.

أعمال عنف من أنصار "بي كي كي"

والسبت، أصيب 31 عنصراً من الشرطة الفرنسية، السبت، جراء أعمال عنف، لليوم الثاني على التوالي، أثارها أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في العاصمة باريس، بذريعة الاحتجاج على هجوم مسلح وقع الجمعة.

وبذريعة الاحتجاج على الهجوم، تجمع الآلاف من أنصار التنظيم الإرهابي ظهر السبت بميدان الجمهورية، وأثاروا أعمال عنف.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز، في تصريح لقناة "BFMTV"، إن 31 شرطياً ومتظاهراً واحداً أصيبوا خلال أعمال العنف.

وأشار نونيز إلى توقيف 11 شخصاً ممن شاركوا في المظاهرات وأعمال التخريب التي طالت المنازل والمحلات والسيارات.