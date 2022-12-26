الأمن الروسي يعلن قتل "مخرّبين" حاولوا عبور الحدود من أوكرانيا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) أنه قتل مجموعة مخرّبين من أوكرانيا حاولوا العبور الحدود الروسية.

وقال الجهاز المسؤول عن الأمن الداخلي في بيان أوردته وكالات أنباء روسية الاثنين "نتيجة اشتباك وقع في 25 كانون الأول/ديسمبر 2022، قُتل أربعة مخرّبين حاولوا دخول أراضي منطقة بريانسك من أوكرانيا". وأضاف بأن أسلحة أجنبية و"متفجرات" كانت بحوزتهم.

وأظهر تسجيل مصوّر تناقلته وكالات إخبارية ونسب إلى "إف إس بي" جثثا ملقاة على الأرض لعدد من الأشخاص الذين كانوا بلباس شتوي مموه ويحملون أسلحة نارية.

واتهمت روسيا قوات موالية لكييف بتنفيذ عدة هجمات تخريبية منها تفجير قسم من جسر يربط القرم بروسيا.

والأسبوع الماضي، أيّد النواب الروس سجن "المخرّبين" لفترات طويلة، مشيرين إلى تهديدات إرهابية بما في ذلك من أجانب، وسط نزاع أوكرانيا.