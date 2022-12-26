جورجيا تؤكد أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت خللاً كبيراً في النظام العالمي

قال رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي، اليوم الإثنين، إن الحرب التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، أحدثت خللاً كبيراً في النظام العالمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، في مؤتمر سفراء جورجيا بالعاصمة تبليسي.

وأوضح غاريباشفيلي أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا لا تستند إلى أي مستند قانوني، وأنها تسببت في حدوث مشاكل كبيرة على مستوى العالم.

وأضاف أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا تهدد أمن المنطقة برمتها، معرباً عن أمله في أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن جورجيا تدعم بقوة وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها.