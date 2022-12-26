موسكو تعلن استعدادها لاستئناف تصدير الغاز لأوروبا

أعلنت روسيا، الاثنين، استعدادها لاستئناف إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "يامال - أوروبا"، لمواجهة العجز في إمدادات الطاقة للقارة.



وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن سوق الاتحاد الأوروبي ما تزال مفتوحة أمام الغاز الطبيعي الروسي، حسبما نقلت عنه وكالة تاس الروسية.

وتوقفت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر خط "يامال - أوروبا" مطلع الشهر الجاري، بحسب ما أعلنت شركة "جازكيد" المشغلة لخط الأنابيب.

وتراجعت إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي نحو القارة الأوروبية، منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير/ شباط الماضي، الأمر الذي أدخل دول الاتحاد الأوروبي في أزمة نقص إمدادات، في وقت بدأت درجات الحرارة تتراجع بحدة، ما يعني زيادة الطلب على مصادر الطاقة.

وذكر نوفاك: "حتى الآن هذه السوق ليست مغلقة (سوق الاتحاد الأوروبي).. على سبيل المثال، تمكنا من زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير إلى أوروبا هذا العام".

وأردف نائب رئيس الوزراء الروسي: "ما يزال هناك عجز في الغاز في أوروبا، لذا فإن روسيا مستعدة لاستئناف الإمدادات عبر خط أنابيب يامال - أوروبا، كما تجري روسيا مفاوضات بشأن زيادة الإمدادات عبر تركيا بعد إنشاء مركز للغازهناك".

وفي الوقت الحالي، تصدر روسيا الغاز عبر خط أنابيب ترك ستريم، الذي يعمل حالياً بكامل طاقته، بينما يوفر الطريق الأوكراني 42 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، أو حوالي ثلث حجم النقل المنصوص عليه في العقد.