روسيا تهدد أوكرانيا بالحل العسكري إن لم تستسلم

وجه روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أوكرانيا إن هي لم تستسلم وتقوم "بنزع السلاح" الذي قد يهدد أمن الكرملين.

وقال لافروف في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، إن الجيش الروسي "سيتولى زمام الأمور ويحل المشكلة"، إن لم تقم أوكرانيا بالتخلي عن سلاحها.

واتهم الوزير الروسي الغرب بتأجيج الحرب في أوكرانيا لإضعاف روسيا، واعتبر أن إنهاء النزاع "يعتمد على أوكرانيا والولايات المتحدة".

وأضاف الوزير الروسي: "الكرة الآن في ملعب كييف وواشنطن فيما يتعلق بمدة النزاع، ويمكنهما وقف المقاومة التي لا معنى لها في أي لحظة"،.

وتأتي تصريحات لافروف بعد يوم من تصريح نظيره الأوكراني دميترو كوليبا لوكالة "أسوشييتد برس" أن حكومته، تريد عقد قمة لإنهاء الحرب في فبراير/ شباط المقبل، لكن دون مشاركة روسيا.

وقال كوليبا إن أوكرانيا تريد قمة "سلام" في غضون شهرين، على أن يتولى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دور الوسيط.

وشدد على أن أوكرانيا لن تجري محادثات مباشرة مع روسيا "إلا بعد محاكمتها على جرائم الحرب" التي ترتكبها في أوكرانيا.