بوتين يدعو لمزيد من التعاون مع إسرائيل تحت قيادة نتنياهو

رحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعودة بنيامين نتنياهو على رأس الحكومة في إسرائيل، وعبر عن رغبته في تعزيز التعاون معه "في كل المجالات".

وقال بوتين في رسالة وجهها إلى نتنياهو ونقلها الكرملين في بيان: "آمل أن تواصل الحكومة الجديدة برئاستكم النهج الهادف إلى تعزيز التعاون الروسي الإسرائيلي في كل المجالات من أجل مصلحة شعبينا، وبهدف ضمان السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف "نقدر كثيرا في روسيا مساهمتكم الشخصية طوال أعوام في تعزيز العلاقات الودية بين بلدينا"، علما بأن نتنياهو سبق ان وصف الرئيس الروسي بانه "صديق" في مناسبات عدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن موسكو "مستعدة لتعاون بناء" مع حكومة نتنياهو، مشددة على "الفائدة المتبادلة" لهذا التعاون وأهميته لتهدئة "المناخ في منطقة الشرق الأوسط وعلى الساحة الدولية عموما".

وقد التزمت إسرائيل موقفا حذرا حيال موسكو بعد اجتياحها اوكرانيا في شباط/فبراير، في ما بدا سعيا الى الحياد.

وتضم الدولة العبرية أكثر من مليون مواطن يتحدرون من الاتحاد السوفياتي السابق، فيما تنشر روسيا قوات في سوريا، البلد المجاور لإسرائيل.