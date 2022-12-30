رئيس الجبل الأسود يشيد بالعلاقات مع تركيا ويدعو لتطويرها

دعا رئيس الجبل الأسود ميلو جوكانوفيتش إلى تطوير "العلاقات الودية والمتينة" مع تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش زيارته لتركيا الجمعة.

وقال جوكانوفيتش إن العلاقات التاريخية بين الجبل الأسود وتركيا تشمل اتصالات دبلوماسية على مدى طويل جدا.

وأضاف: "لدينا علاقات متينة جدا وودية، كما أننا نعمل معًا كدولتين حليفتين في الناتو".

وشدد على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وأن البلدين يبحثان عن مجالات جديدة في هذا الصدد.

وأشار جوكانوفيتش إلى وجود 3800 شركة تركية عاملة في الجبل الأسود.

وذكر أن اجتماعه مع أردوغان تناول التعاون في البنية التحتية والطاقة والنقل والمياه والغابات والصحة والتعليم والثقافة.

من جهة أخرى، أشاد جوكانوفيتش بالمساهمة التي يقدمها أردوغان لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.