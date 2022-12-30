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مسجد باريس يقاضي كاتباً فرنسياً بسبب تصريحاته المعادية للإسلام

وكالة الأناضول للأنباء
باريس
نشر في 30.12.2022 09:20
آخر تحديث في 30.12.2022 12:07
صورة للمسجد صورة للمسجد

أعلن المسجد الكبير في باريس، الخميس، تقديم شكوى قضائية ضد الكاتب الفرنسي ميشيل ويلبيك بسبب تصريحاته المعادية للإسلام.

وقال المسجد في بيان، لقد اتخذنا قرار تقديم شكوى قضائية ضد "ويلبيك" على خلفية تصريحات تثير الكراهية تجاه المسلمين أدلى بها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال مقابلة صحفية مع مجلة Front Populaire الفرنسية.

واعتبر البيان المقابلة بين الكاتب الفرنسي ومؤسس المجلة المذكورة ميشيل أونفراي، "غير مقبولة"، ووصفها بـ"الوحشية".

وقال ويلبيك في محادثة طويلة مع أونفراي: "عندما تكون مناطق بأكملها تحت السيطرة الإسلامية أعتقد أن أعمال المقاومة ستقع، ستكون هناك هجمات وإطلاق نار في المساجد والمقاهي، التي يزورها المسلمون في الغالب".

وأشار البيان إلى أنه في حين أن انتقاد الدين مسموح به في المجتمع الديمقراطي، فإن التعليقات الواردة في المجلة كانت تدعو إلى رفض واستبعاد المكون الإسلامي برمته.

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