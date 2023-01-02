الأمير هاري يكشف تفاصيل جديدة حول العائلة المالكة

كشف الأمير هاري خلال مقابلة تلفزيونية، أنه يريد عودة العلاقات مع والده وشقيقه، بمعنى أنه يريد عائلة وليس مؤسسة

ومن المقرر نشر المقابلة التي أجراها هاري مع محطة "آي تي في" البريطانية يوم الأحد المقبل.

في المقاطع التي تم بثتها المحطة، اليوم الإثنين، ظهر هاري وهو يقول إنهم يشعرون كما لو أنه من الأفضل أن يبقوا علينا بشكل أو بآخر في (صورة) الأشرار"، مضيفاً: "لم يظهروا أي رغبة على الإطلاق في التصالح"، ولم يوضح قصده من هذه الجملة.

وأعرب هاري -دوق ساسكس- وزوجته ميغان عن معاناتهما مع النظام الملكي البريطاني منذ أن تنحى الزوجان عن منصبيهما كعضوين بارزين في الأسرة المالكة عام 2020، وانتقلا إلى كاليفورنيا، إذ يعيشان الآن مع طفليهما الصغيرين.

وكان هاري البالغ من العمر 38 عاما، تحدث سابقاً عن عدم تواصله بشكل كافي عن والده الملك تشارلز الثالث، وشقيقه الأكبر الأمير ويليام منذ مغادرته المملكة المتحدة.

ومؤخراً، أصدرت شبكة "نتفليكس" الشهر الماضي مسلسل"هاري وميغان" المكون من ستة أجزاء ويستعرض بالتفصيل تجارب الزوجين التي أدت إلى قرارهما بالسعي لبداية جديدة في الولايات المتحدة.

وانتقد هاري خلال الوثائقي بشكل حاد كيفية عمل فريق الصحافة الملكي، لافتاً إلى كيفية انهيار علاقته مع ويليام وباقي أفراد الأسرة المالكة.

من جهتها أوضحت ميغان عن رغبتها في إنهاء حياتها، وهي تكافح للتعامل مع التغطية الصحفية البريطانية السامة.

سيرة هاري الذاتية، التي تحمل عنوان "احتياطي" - مذكرا بمقولة "الوريث وبدلائه" – سوف تصدر في العاشر من يناير/كانون ثان الجاري.