روسيا تقصف أوكرانيا ليلة رأس السنة بمسيرات إيرانية

بلغت حصيلة الضربات الروسية التي شنتها موسكو قبل عيد رأس السنة وبعده مباشرة واستهدفت بحسب منشآت تصنيع طائرات مسيرة أربعة قتلى و50 جريحا، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد.

فقد سمع في كييف دوي حوالى عشرة انفجارات بعد ظهر السبت وعدة انفجارات أخرى بعد دقائق من حلول رأس السنة. وفي وسط كييف اخترق صاروخ واجهة فندق.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أيضا إسقاط 45 طائرة مسيّرة روسية ليلا مع دخول البلاد العام الجديد.

واعلنت هيئة اركان الجيش الاوكراني مساء أن "العدو نفذ 35 ضربة جوية مستخدما خصوصا المسيرة +شاهد 136+"، مؤكدة تدمير كل المسيرات التي اطلقتها روسيا.

وأضافت أن "المحتلين الروس قصفوا أيضا 16 مرة مستخدمين راجمات صواريخ، وخصوصا مستشفى الاطفال في خيرسون"، المدينة الجنوبية التي تتعرض لقصف منتظم منذ استعادها الجنود الأوكرانيون في الخريف.

وعلق الرئيس فولوديمير زيلينسكي مساء الأحد أن الروس "يخسرون. المسيرات والصواريخ وكل ما تبقى لن تساعدهم، لاننا معا".

واضاف "لن ينتزعوا منا استقلالنا. لن نعطهم شيئا. سنرد على كل ضربة روسية (...) على كل مدننا وسكاننا".

- استهداف منشآت لصنع المسيرات

من جهته، أكد الجيش الروسي الأحد أن الضربات التي نُفّذت على مدن أوكرانية عدّة بينها كييف ليلة رأس السنة، استهدفت منشآت لصنع المسيّرات لإحباط "هجمات إرهابية" يجري التخطيط لها.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن "في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، شنّت القوات المسلّحة الروسية هجومًا جوّيًا دقيقًا بعيد المدى على منشآت لصناعة الدفاع الأوكراني منخرطة في صنع مسيّرات هجومية مستخدمة لشنّ هجمات إرهابية على روسيا".

وقالت إن "خطط نظام كييف الهادفة إلى شنّ هجمات إرهابية على روسيا في مستقبل قريب أُحبطت".

وغالبًا ما تصف موسكو بـ"الأعمال الإرهابية"، العمليات التي يشنّها الجيش الأوكراني على الأراضي الروسية أو على منشآتها في أوكرانيا.

من جانب آخر، أعلن الجيش الروسي مواصلة هجومه على منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، حيث تتركز حاليًا معظم المعارك.

وفي هذا الصدد، قالت هيئة الاركان الاوكرانية مساء الاحد ان "العدو (...) واصل محاولة شن هجمات في منطقة باخموت"، المدينة التي يحاول الروس السيطرة عليها منذ اكثر من ستة اشهر.

وأفادت سلطات المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا عن مقتل مدني في قصف أوكراني الأحد في ياسينوفاتا في منطقة دونيتسك.

وقالت إن الجيش الأوكراني قصف أيضا دونيتسك ومدينة ماكييفكا المجاورة بعد منتصف الليل ما أسفر عن سقوط 15 جريحا على الأقل.

في تمنياته بمناسبة رأس السنة أشاد زيلينسكي بالمقاومة الأوكرانية للاجتياح الروسي الذي أطلق في شباط/فبراير مؤكدا ان بلاده ستقاتل حتى "النصر" والى حين استعادة كل الأراضي التي احتلتها روسيا.

من جهته ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تمنياته بمناسبة رأس السنة، الى جانب جنود قاتلوا في أوكرانيا، وأكد ان "الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب" روسيا التي تخوض حربًا في أوكرانيا متهما الغربيين "باستخدام اوكرانيا وشعبها بوقاحة لإضعاف روسيا وشق صفها".

شهدت موسكو التي أعلنت في أيلول/سبتمبر ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها جزئيا على الأقل، انتكاسات عسكرية ميدانية في الأشهر الماضية وانسحبت من منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، ومدينة خيرسون في الجنوب.

وبعد سلسلة من الهزائم العسكرية، بدأت روسيا في تشرين الأول/اكتوبر باستهداف البنى التحتية الأوكرانية، تاركةً الملايين في الصقيع والظلام.