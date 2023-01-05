بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا والأخيرة تصف القرار بالنفاق

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، وزارة الدفاع بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بدءاً من الساعة 12:00 من ظهر غد الجمعة ولمدة 36 ساعة.

وذكر بيان صادر عن الكرملين أن قرار بوتين جاء على خلفية فترة عيد الميلاد للطائفة الأرثوذكسية.

وأشار البيان إلى أن وقف إطلاق النار سيتم تنفيذه لمدة 36 ساعة ابتداء من الساعة 12:00 ظهرا ليوم الجمعة المصادف 6 يناير/ كانون الثاني.

ودعت روسيا الجانب الأوكراني إلى إعلان هدنة أيضا لمنح الأرثوذكس فرصة لأداء طقوس عيد الميلاد.

وجاء في البيان: "ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار حتى يتمكن الناس من المشاركة في الاحتفالات الدينية خلال عيد الميلاد بناءً على حقيقة أن هناك عدد كبير من الأرثوذكس في المناطق التي تدور فيها الاشتباكات".

من جهته وصف "ميخايلو بودولياك" مستشار الرئيس الأوكراني، الهدنة المؤقتة الأحادية التي أعلنتها روسيا بأنها "نفاق".

وكتب بودولياك، في تغريدة، "أولا.. أوكرانيا لا تهاجم أراضي أجنبية، ولا تقتل المدنيين كما تفعل القوات الروسية.. أوكرانيا تدمر فقط قوات جيش الاحتلال على أراضيها".

ودعا المستشار الأوكراني روسيا إلى "مغادرة الأراضي المحتلة"، قائلاً: "عندها فقط سيكون هناك هدنة مؤقتة.. احتفظوا بالنفاق لأنفسكم".

في وقت سابق الخميس دعا زعيم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال فترة عيد الميلاد الأرثوذكسية التي تمتد من 6 إلى 7 يناير.