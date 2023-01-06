أوروبا تشكك بمصداقية وقف إطلاق النار الروسي في أوكرانيا

قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إعلان روسيا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد "يفتقر إلى المصداقية"، معتبرا أن الخطوة "نفاق".

وقال بوريل أثناء زيارة إلى المغرب الجمعة "يفتقر الكرملين تماما إلى المصداقية ويفتقر إعلان وقف إطلاق النار أحادي الجانب هذا إلى المصداقية" أيضا.

وأضاف "روسيا هي من أطلقت هذا العدوان غير الشرعي. عندما يتحدّث المعتدي عن وقف لإطلاق النار، أعتقد أن الرد الذي يخطر لنا جميعا هو التشكيك في مواجهة نفاق من هذا القبيل".

وكان من المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار المؤقت الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عند الساعة 09,00 ت غ الجمعة في أول هدنة كاملة منذ غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

لكن تبادل الطرفان إطلاق النار في مدن في شرق البلاد الجمعة، رغم أمر بوتين أحادي الجانب لقواته بوقف الهجمات مدة 36 ساعة.

ودعا بوريل إلى "خطوات ميدانية ملموسة" تشمل "الوقف الكامل للهجمات العسكرية".

وأضاف "في غياب خطوات ملموسة من هذا النوع، يبدو وقف إطلاق النار أحادي الجانب محاولة روسية لشراء الوقت من أجل إعادة تجميع قواتها ومحاولة إصلاح سمعتها الدولية المتضررة".

أدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا التي تحمل أهمية كبرى على مستوى العالم لجهة الزراعة، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمستويات قياسية على مدى 2022، بحسب ما أظهرت بيانات الأمم المتحدة الجمعة.

وقال بوريل إن روسيا تستخدم "الدعاية" لتحميل العقوبات الأوروبية مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وقال "هذا الأمر كاذب تماما. الجيش الروسي هو الذي دمّر صوامع الحبوب وزرع الألغام في الحقول ودمّر الطرقات وفرض حصارا على الموانئ الأوكرانية".