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القنصلية التركية بمارسيليا الفرنسية تتعرض لاعتداء بزجاجات حارقة

ديلي صباح ووكالات
باريس
نشر في 07.01.2023 22:02
القنصلية العامة التركية في مدينة مارسيليا الفرنسية تتعرض لاعتداء بالزجاجات الحارقة الأناضول القنصلية العامة التركية في مدينة مارسيليا الفرنسية تتعرض لاعتداء بالزجاجات الحارقة (الأناضول)

تعرضت القنصلية العامة التركية، الجمعة، في مدينة مارسيليا الفرنسية لاعتداء بالزجاجات الحارقة "مولوتوف".

وقال القنصل العام التركي في مارسيليا أردا أولوتاش، إن 6 أشخاص ألقوا أمس الجمعة زجاجات المولوتوف على مبنى القنصلية ثم لاذوا بالفرار.

وأوضح أولوتاش، في تصريح لوكالة الأناضول، أن الشرطة الفرنسية باشرت التحقيق في الاعتداء بعدما وصلت إلى المبنى على الفور إثر ضغط حرّاس القنصلية زر الإنذار.

ومشيراً إلى عدم وقوع إصابات بين موظفي القنصلية، أكد أولوتاش أنهم تقدموا بشكوى لدى السلطات الفرنسية.

وأضاف أنه لم يعرف بعد هوية الفاعلين والسبب أو الأسباب الدافعة لفعلتهم.

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