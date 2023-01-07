القنصلية التركية بمارسيليا الفرنسية تتعرض لاعتداء بزجاجات حارقة

تعرضت القنصلية العامة التركية، الجمعة، في مدينة مارسيليا الفرنسية لاعتداء بالزجاجات الحارقة "مولوتوف".

وقال القنصل العام التركي في مارسيليا أردا أولوتاش، إن 6 أشخاص ألقوا أمس الجمعة زجاجات المولوتوف على مبنى القنصلية ثم لاذوا بالفرار.

وأوضح أولوتاش، في تصريح لوكالة الأناضول، أن الشرطة الفرنسية باشرت التحقيق في الاعتداء بعدما وصلت إلى المبنى على الفور إثر ضغط حرّاس القنصلية زر الإنذار.

ومشيراً إلى عدم وقوع إصابات بين موظفي القنصلية، أكد أولوتاش أنهم تقدموا بشكوى لدى السلطات الفرنسية.

وأضاف أنه لم يعرف بعد هوية الفاعلين والسبب أو الأسباب الدافعة لفعلتهم.