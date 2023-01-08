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السلطات الألمانية توقف إيرانياً للاشتباه بضلوعه في "مخطط هجوم كيماوي"

ديلي صباح ووكالات
برلين
نشر في 08.01.2023 15:04
آخر تحديث في 08.01.2023 15:05
المبنى الذي احتجزت فيه الشرطة الألمانية مواطناً إيرانياً، للاشتباه بتخطيطيه لهجوم كيماوي، في كاستروب، ألمانيا، 8 يناير/ كانون الثاني 2023 رويترز المبنى الذي احتجزت فيه الشرطة الألمانية مواطناً إيرانياً، للاشتباه بتخطيطيه لهجوم كيماوي، في كاستروب، ألمانيا، 8 يناير/ كانون الثاني 2023 (رويترز)

أوقفت الشرطة الألمانية إيرانياً للاشتباه في تخطيطه لهجوم إرهابي كيماوي "مميت"، بحسب ما أعلنت السلطات الأحد.

وقالت الشرطة والمدعون إن الرجل البالغ من العمر 32 عاماً وشخصاً آخر، اعتقلا في بلدة كاستروب راوكسيل الواقعة إلى شمال غرب دورتموند.

وجاء في البيان المشترك أن الرجل يشتبه في أنه خطط لهجوم خطير بدافع "ديني"، وأنه حصل على مادتي السيانيد والريسين الكيماويتين من أجل تنفيذه.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن متخصصين كانوا يرتدون ملابس مضادة للتلوث حملوا أدلة من منزل الرجل.

كما ذكرت صحيفة "بيلد" أن السلطات الألمانية تلقت معلومات من وكالة استخبارات حليفة حول الخطط المزعومة لهجوم كيماوي.

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