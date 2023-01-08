روسيا تعلن مقتل 600 جندي أوكراني بقصف في كراماتورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 600 جندي أوكراني في قصف صاروخي بمدينة كراماتورسك شرقي أوكرانيا.

وقال متحدث الدفاع الروسية "إيغور كوناشينكوف"، في تصريح إن الهجوم الصاروخي جاء ردا على هجوم أوكراني ضد القوات الروسية ليلة رأس السنة في منطقة دونيتسك.

وأضاف أن الاستخبارات الروسية رصدت خلال الـ 24 ساعة الماضية مواقع تموضع القوات الأوكرانية المؤقتة في مدينة كراماتورسك.

وأضاف أن قنوات مستقلة أكدت المعلومات الاستخباراتية عن مواقع القوات الأوكرانية في المنطقة.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية رصدت أكثر من 700 جندي أوكراني في المهجع رقم 28، وأكثر من 600 في المهجع رقم 47.

وقال: "تم تحييد أكثر من 600 جندي أوكراني نتيجة هجوم صاروخي واسع النطاق على هذه النقاط التي كانت تتمركز فيها القوات المسلحة الأوكرانية بشكل مؤقت".

كما أكد إسقاط القوات الروسية 5 طائرات حربية للجيش الأوكراني خلال آخر 24 ساعة.

والإثنين الماضي، أعلن كوناشينكوف مقتل 63 جنديا روسيا جراء قصف صاروخي أوكراني قرب مدينة "ماكيفكا" التابعة لإقليم دونيتسك.

من جهته، قال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك بأوكرانيا، عبر تطبيق تلغرام للتواصل الاجتماعي، إن "الجيش الروسي أطلق 7 صواريخ على مدينة كراماتورسك، ولم يسفر الهجوم عن خسائر في الأرواح".

وبعد منتصف الليل، شنت القوات الروسية 7 هجمات صاروخية على كراماتورسك واثنتان على قرية كوستيانتينيفكا.

وتضررت من القصف مؤسسة تعليمية، ومصنع صناعي، ومرآب في كراماتورسك ومنطقة صناعية في كوستيانتينيفكا، لحسن الحظ، لم تقع إصابات، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف كيريلينكو أن "القوات الروسية هاجمت أيضا مدينة هورليفكا في المنطقة ما أسفر عن مقتل مدنيا واحدا".