زعيم المعارضة البريطانية: الخدمات الصحية تمر بأسوء أزمة على الإطلاق

صرح زعيم المعارضة البريطانية "كير ستارمر"، اليوم الأحد، أن الخدمات الصحية في بلاده تمر بأسوأ أزمة على الإطلاق.

وأضاف ستارمر، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "علينا أن نعترف بتدهور الخدمات الصحية في البلاد".

ووفق ستارمر فهناك 7.2 ملايين شخص على قائمة الانتظار لتلقي العلاج في الوقت الحالي.

وأشار المعارض البريطاني إلى الحاجة للتغيير والإصلاح لمنع المزيد من الأزمات في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

وأضاف: "يجب أن نتأكد من استدامة "NHS"، ليس فقط خلال الشتاء الجاري، وإنما على مدار السنوات العشر القادمة".

وفي إشارة إلى حكم المحافظين الذي استمر 13 عامًا في البلاد، أردف قائلا: "لدينا أسوأ أزمة شهدناها على الإطلاق بسبب 13 عامًا من الإهمال".

كما تطرق إلى تأثير وباء كورونا على النظام الصحي القائم في البلاد، وقال إن "هناك مشاكل عديدة، منها صفوف الانتظار الطويلة قبل الدخول إلى أقسام الطوارئ، ونقص القوى العاملة".

كما دعا إلى تفعيل القطاع الخاص بشكل أفضل في محاولة للتغلب على الضغط على هيئة الخدمات الصحية.

وقال زعيم المعارضة: "نحن بحاجة إلى التجديد الوطني، وأعتقد أن الانتخابات القادمة ستركز على إحداث التغيير في البلاد".

والسبت، استضاف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منتدى لتحسين أداء خدمة الصحة الوطنية وسط ضغوط متزايدة على النظام الصحي في البلاد.

والجمعة، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن "أقسام الحوادث والطوارئ (A&E) في المملكة المتحدة تكافح لاستيعاب المرضى حيث ارتفعت حالات الإنفلونزا بنسبة 47٪ الأسبوع الماضي".