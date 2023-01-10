السويد تحذر من احتمال قيام روسيا بتخريب شبكات الاتصالات والطاقة

توقع جهاز الأمن الداخلي في السويد (سابو) أن تزيد روسيا من نشاطاتها التي من شأنها تهديد أمن السويد في مجالات حيوية مثل الاتصالات وشبكة الكهرباء.

وقالت رئيسة (سابو) شارلوت فون إيسن، الثلاثاء، إن تحركات روسيا "غير متوقعة" لكنها أكدت أنه "بإمكاننا توقع أن تزيد أنشطة روسيا التي تهدد الأمن ضد السويد."

أشارت إلى أن القطاعات المعرضة لخطر التجسس والتخريب أكثر هي الاتصالات وإمداد الكهرباء ونقل "المواد الحيوية".

وأضافت "من الجانب الروسي، هناك اهتمام بتعطيل هذه المجالات. وهذه قطاعات قد تسبب الهجمات ضد السويد فيها ضررا على بقية أوروبا أيضا."

تحدثت فون إيسن في ختام مؤتمر المجتمع والدفاع في مدينة سيلين بوسط السويد. حضر الفعالية السنوية أيضا الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ ورئيس وزراء السويد اولف كريسترسون وخبراء السياسة الخارجية والأمن في السويد.

وقالت فون إيسن إن جهاز (سابو) يتوقع أن تستغل روسيا "بشكل أكبر من ذي قبل منصات غير رسمية مثل المهاجرين الروس والمؤسسات والشركات في السويد."