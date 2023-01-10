بابا الفاتيكان يثنى على الوساطة التركية لحل الأزمة الأوكرانية

أثنى بابا الفاتيكان فرنسيس، على دور الوساطة التركية التي تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في تغريدة نشرها السفير التركي لدى الفاتيكان لطف الله غوكطاش، الثلاثاء، عقب لقائه البابا بمناسبة حلول العام الجديد.

وقال غوكطاش: "البابا قال لي إن على الرئيس رجب طيب أردوغان مواصلة جهوده الرامية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "دور الوساطة الذي تقوم به تركيا يحظى بتقدير الفاتيكان".

يذكر أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تبذل منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية مساعٍ كبيرة لإنهاء الصراع وإحلال السلام بين الجانبين.

وتمكنت تركيا من لعب دور فعال في توصل الطرفين إلى اتفاق ينص على شحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عبر البحر الأسود.