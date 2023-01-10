بريطانيا تفشل في إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء الخارجي

كشفت شركة "فيرجين أوربت"، أن مهمّة الفضاء البريطانية التاريخية التي حاولت خلالها الشركة إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء الخارجي اليوم الثلاثاء، باءت بالفشل.

وأرجعت الشركة سبب الفشل إلى وجود خلل ظهر قبيل وصول الصاروخ إلى المدار.

وفي تغريدة على تويتر أوضحت "فيرجين أوربت" المملوكة للملياردير البريطاني "ريتشارد برانسون" والمتخصّصة بوضع أقمار اصطناعية صغيرة في مدار الأرض، أنّ لديها خللاً يمنعها من الوصول إلى المدار.

وكان يفترض بهذه المهمة، لو نجحت، أن تُدخل المملكة المتحدة إلى النادي "الحصري" للدول القادرة على إرسال صواريخ إلى الفضاء الخارجي.

ومساء الإثنين في الساعة 22:02 ت غ أقلعت من مطار نيوكواي في جنوب غرب إنكلترا طائرة بوينغ 747 تابعة لفيرجين أوربت وتحمل تحت جناحيها الصاروخ الفضائي البالغ طوله 21 متراً.

وكان الصاروخ الفضائي محمّلاً بتسعة أقمار اصطناعية لوضعها في مدار الأرض، في مهمّة كانت ستشكّل فتحاً كبيراً لبريطانيا في هذا المجال.

وقرابة الساعة 23:15 تغ وعلى ارتفاع 35 ألف قدم فوق سطح المحيط الأطلسي قبالة جنوب إيرلندا انفصل الصاروخ عن طائرة البوينغ، كما كان مقرّراً، واشتعلت محرّكاته وانطلق نحو المدار، لكنّ خللاً حال دون وصوله إلى هدفه.

يذكر أنه إذا كانت نجحت هذه المهمةلأصبحت بريطانيا تاسع دولة في العالم تتمكّن من وضع أقمار اصطناعية في المدار.