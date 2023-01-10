محاكمة قيادي في "واي بي جي" في السويد بتهمة غسيل الأموال

تقام في السويد محاكمة أحد قياديي تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي، بتهمة غسيل الأموال.

وذكرت صحيفة "اكسبريسن" السويدية، الثلاثاء، أن المدعو "شيار علي" (54 عاماً) ما يسمى بـ "مسؤول التنظيم لدى السويد"، سيمثل أمام إحدى محاكم ستوكهولم، يوم 16 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتوجه إلى الإرهابي المذكور، تهمة غسيل 400 ألف يورو، أحضرها من مكاتب "واي بي جي" (ذارع "بي كي كي" الإرهابي في سوريا) في ألمانيا، خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بزعم أنها "مساعدات للشمال السوري".

وكانت الشرطة السويدية داهمت عام 2017، قناة "نوروز" التي تقوم بالدعاية للتنظيم الإرهابي، وضبطت فيها 400 ألف يورو، فيما فتحت تحقيقاً بحق المدعو "شيار علي" بتهمة "تزوير الوثائق وغسيل الأموال."

وفي السياق، وجهت الأناضول استفسارًا للمستشارة الإعلامية في الخارجية السويدية، آنا إرهارد، حول الموضوع لكنها لم تحصل على رد منها.