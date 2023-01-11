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اعتداء بالسكين في محطة مترو في باريس وإصابة عدة أشخاص

وكالة الأنباء الفرنسية
باريس
نشر في 11.01.2023 11:33
عناصر من الشرطة الفرنسية في مكان الحادث، 11 يناير 2023 رويترز عناصر من الشرطة الفرنسية في مكان الحادث، 11 يناير 2023 (رويترز)

وقعت عملية طعن بالسكين في محطة مترو "غار دي نور" بالعاصمة الفرنسية باريس أصيب فيها عدد من الأشخاص.

ونقلت مصادر عن الشرطة قولها: "أصيب عدة أشخاص بطعنات في هجوم بسكين بمحطة مترو غار دي نور في العاصمة باريس".

وأضافت الشرطة أنه "تم إلقاء القبض على المهاجم".

وفي السياق، أكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين تحييد المهاجم، الذي أصاب عدة أشخاص بسكين بمحطة مترو "غار دي نور" في العاصمة باريس.

وغرد دارمانين أن "المهاجم أصاب عدة أشخاص بطعنات هذا الصباح بمحطة مترو غارد دي نورد.. وتم تحييده بسرعة"، دون ذكر عدد الإصابات.

وشكر الشرطة على "ردها الفعال والشجاع".

وحسب محطة "بي إف إم تي في" الفرنسية أن "المشتبه به كان رجلا، وتسبب الحادث في اضطراب حركة المرور حول المحطة".

كما تم إرسال فرق طبية إلى مكان الحادث.

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