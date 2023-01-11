قوات فاغنر تعلن السيطرة على سوليدار والكرملين يدعو إلى عدم التسرع

دعا الكرملين إلى عدم "التسرع" بعد ساعات على إعلان مجموعة فاغنر العسكرية الروسية سيطرتها على بلدة سوليدار، الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "دعونا لا نتسرع. لننتظر الإعلانات الرسمية" مضيفا أن هناك "ديناميكية إيجابية في التقدم" في سوليدار. وحيّا بيسكوف "بطولة مقاتلينا".

ورأى أن"النجاحات التكتيكية مهمة جدا بالطبع".

وأعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الأربعاء أن مقاتليه سيطروا على مدينة سوليدار بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي مضيفا أن "القتال في الشارع" يتواصل.

ونفت أوكرانيا الأنباء وأعلن جيشها أن "سوليدار كانت وستبقى أوكرانية".

وقال بيسكوف إن التقدم المحرز في سوليدار "أُحرز بكلفة كبيرة".

زعم يفغيني بريغوزين، رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مقتطفات صوتية نشرتها منصته الروسية على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الثلاثاء أن قواته سيطرت على سوليدار على الرغم من قوله إن المعارك لا تزال مستمرة في وسط البلدة.

ولا يزال مصير بلدة سوليدار المدمرة، التي تشتهر بمناجم الملح شرقي أوكرانيا، معلقا اليوم الأربعاء مع صمود القوات الأوكرانية في مواجهة الهجوم الروسي على ما أصبحت نقطة محورية دموية في الحرب التي بدأت قبل نحو أحد عشر شهرا.

ورغم أنها لن تشكل نقطة تحول في الحرب، إلا أن سقوط سوليدار في يد الكرملين بعد أشهر من الدفاع الأوكراني سيكون علامة فارقة في ساحة المعركة، وسيوفر للقوات الروسية نقطة انطلاق استراتيجية لجهودها من أجل تطويق مدينة بخموت القريبة.

سيرهي شيريفاتي، المتحدث باسم القوات الشرقية في أوكرانيا، قال يوم الأربعاء إن مزاعم روسيا بأنها سيطرت على سوليدار "غير صحيحة"، حسبما أفادت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية (سوسبيلين).

لم يفصح شيريفاتي عن مزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول بأن هيئة الأركان العامة الأوكرانية ستقدم مزيدا من المعلومات في وقت لاحق.

وذكرت هيئة الأركان صباح الأربعاء أن سوليدار من بين المدن والبلدات التي ما زالت تتعرض للقصف الروسي.