أنصار بي كي كي يتطاولون على تركيا وحكومتها في السويد

يواصل أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في السويد استفزازاتهم ضد الدولة التركية دون خوف من العواقف،

فقد قامت مجموعة من أنصار التنظيم الإرهابي بالتجمع أمام مبنى البلدية في العاصمة ستوكهولم، الخميس، وعلقوا دمية تصور الرئيس رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.

ونشرت حسابات مرتبطة بالتنظيم الإرهابي مقطعا مصورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر لحظات تعليق الدمية من قدميها.

وذيّل المقطع المصور بعبارات تهديدية باللغة التركية تنال من تركيا والرئيس أردوغان.

المنشور الذي أشار إلى تنظيم مظاهرة مناهضة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في 21 يناير/كانون الثاني الجاري في ستوكهولم، تضمن تعليقات مهينة لفتت الأنظار.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني، عرض عناصر على صلة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي مشاهد على مبنى السفارة التركية في ستوكهولم تتضمن دعاية للتنظيم الإرهابي ومحتوى مسيئا للرئيس أردوغان، لتستدعي وزارة الخارجية التركية على إثرها السفير السويدي لدى أنقرة، ستافان هيرستروم، احتجاجا على العمل وتنديدا به.