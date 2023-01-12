المحكمة الدستورية في سلوفينيا تؤكد قرار البرلمان بعدم جواز زواج المثليين

أيدت المحكمة الدستورية في سلوفينيا قرار البرلمان منع إجراء استفتاء حول زواج المثليين الشواذ وتبني أطفال من أزواج من الجنس نفسه.

وقالت المحكمة في بيان، الخميس إن الاستفتاء "غير مقبول وغير دستوري"، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وبعد تصويت البرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 برفض إجراء استفتاء حول المساواة في الزواج، تقدمت منظمة غير حكومية بطلب إلى المحكمة الدستورية لنقض القرار.

وجاء في بيان المحكمة: "قرر البرلمان أن الاستفتاء على زواج الأشخاص من نفس الجنس أمر غير مقبول".

وأضاف: "قمنا بتقييم هذا القرار بما يتماشى مع الطلب الذي تلقيناه، وقد وافق سبعة أعضاء على قرار البرلمان، وعبر واحد عن رأي مخالف".

وأوضحت المحكمة أنه "من المقبول قانونا في هذا البلد الزواج بين شخصين من جنسين مختلفين. ولكن من غير القانوني للشركاء من نفس الجنس إقامة علاقة رسمية، ولا يمكنهم تبني أطفال"، وفق البيان.