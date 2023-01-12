اليونان تصر على محاكمة البطلة السورية مارديني بتهمة مساعدة اللاجئين

أعربت منظمات غير حكومية عن استيائها من استئناف محاكمة اللاجئة السورية سارة مارديني التي ألهمت مع أختها السباحة الأولمبية فيلماً روائيا من إنتاج منصة "نيتفليكس"، بتهمة "التجسس" في اليونان.

وقالت رئيسة المحكمة الثلاثاء إنه سيتم النظر في هذه المحاكمة فقط في تهم "التجسس" الموجهة ضد سارة و24 من العاملين في المجال الإنساني، بينما سيتم النظر في قضايا غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاحتيال في وقت لاحق عند استكمال التحقيق.

وتأجلت المحاكمة التي وصفها البرلمان الأوروبي في تقرير صدر في حزيران/يونيو 2021 بأنها "أكبر قضية تجرم التضامن في أوروبا" إلى الجمعة.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن المتهمين الذين عملوا لصالح منظمة إغاثة غير حكومية تساعد المهاجرين الواصلين إلى ليسبوس من السواحل التركية المجاورة، يواجهون "حكماً بالسجن يصل إلى 25 عاماً" عن جميع التهم الموجهة إليهم.

وجاء في القرار الاتهامي أن أعضاء هذه المنظمة كانوا يقدّمون "مساعدة مباشرة لشبكات تنظّم تهريب مهاجرين" بين 2016 و2018، عبر الاستعلام مسبقًا عن وصولهم إلى الجزر وتنظيم استقبالهم بدون تبليغ السلطات.

وقال الإيرلندي شون بايندر، وهو أحد المتهمين الرئيسيين "لقد قدم محامو (الدفاع) حججًا لا تُدحض توضح سبب رفض الطريقة التي تجري بها هذه المحاكمة" مطالباً بتطبيق "القانون".

وكانت سارة مارديني وشقيقتها يسرى، العضوة في منتخب اللاجئين الأولمبي في أولمبياد 2016 و2020، وصلتا في آب/أغسطس 2015 إلى ليسبوس قادمتيَن من السواحل التركية. وقد أنقذتا 18 راكبًا حين كان مركبهم يواجه صعوبة في الإبحار وقادتاه إلى الشاطئ سباحةً لمسافة طويلة.

أوقفت سارة مع بايندر في آب/أغسطس 2018، قبل أن يتمّ الإفراج عنها بكفالة وتغادر فورًا اليونان إلى ألمانيا. وهي لم تتمكن من حضور المحاكمة بسبب حظر دخولها اليونان.

أثارت قصة الأختين اهتمامًا واسعاً لدرجة أنهما ظهرتا في فيلم "السباحتان" الذي يسرد عبورهما المحفوف بالمخاطر إلى أوروبا في عام 2015 وبثته منصة "نيتفليكس".

ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش أن المحاكمة بدات على أساس تقارير للشرطة تتضمن أخطاء وقائعية "بما في ذلك أن بعض المتهمين شاركوا في عمليات الإنقاذ في تواريخ لم يكونوا فيها حتى في اليونان".