تعرض المصرف المركزي الدنماركي و7 بنوك خاصة لهجمات إلكترونية

تعرضت مواقع البنك المركزي الدنماركي و7 بنوك خاصة أخرى، الأربعاء، لهجمات في وقت سابق هذا الأسبوع، وفق ما كشف كشف ممثلون عن تلك المصارف.

واستهدفت الهجمات الإلكترونية بجانب المركزي الدنماركي، كلا من Jyske Bank، وSparekassen وSjælland-Fyn وSkjern Bank وRingkjobing Landbobank وDjurslands Bank وKreditbanken.

وقال بنك Jyske في بيان الأربعاء، إنه تعرض لهجوم كان يهدف "للحد من العمليات الإلكترونية".

وأعرب عن شكوكه في أن الهجوم "مصدره روسيا"، قائلا إنهم يراقبون الوضع عن كثب بينما يجمعون المزيد من المعلومات.

من جهته، أشار بنك Danske في تصريحات نقلها مراسل الأناضول، إلى تعرضه أيضا لهجوم إلكتروني في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وفي السياق، أوضح لانس ماكغريث رئيس القطاع الأمني في البنك، أن مجموعة كيلنت أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وكيلنت هي مجموعة غير مترابطة من المتسللين المتطوعين، شنت سلسلة هجمات ضد منظمات مختلفة في أوكرانيا والدول التي تقف إلى جانبها منذ شن روسيا عمليتها العسكرية في فبراير/ شباط 2022.