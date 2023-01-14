الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية في كييف بقصف جديد

هزت سلسلة من الانفجارات العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، فيما سمعت صفارات الإنذار في المدينة.

وقال نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، كيريلو تيموشينكو، عبر "تلغرام"، إن "هجوم صاروخيا استهدف البنية التحتية الحيوية في كييف".

وأكد تيموشينكو أنه "في منطقة كييف النائية، أصيب مبنى سكني في قرية "كوبيليف"، وتحطمت نوافذ المنازل المجاورة".

وفي معرض تعليقه على الهجوم، قال فيتالي كليتشكو عمدة كييف، في تصريح صحفي، إن "دوي انفجارات سُمعت في منطقة "دنيبروفسكي" السكنية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر".

وأضاف كليتشكو أن "شظايا صاروخ سقطت على منطقة غير سكنية في حي "هولوسيفسكي" على الضفة الغربية للمدينة، واندلع حريق في مبنى هناك".

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.

وهذا الهجوم الصاروخي الأول من نوعه على كييف منذ ليلة رأس السنة الميلادية.

وتحدث صحافيون من وكالة فرانس برس عن دوي عدد من الانفجارات في العاصمة الأوكرانية حيث أكد مسؤولون أوكرانيون أن ضربات استهدفت بنى تحتية أساسية في العاصمة.

و كتب نائب رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية كيريلو تيموشنكو على تطبيق تلغرام أن "هجوما صاروخيا على منشآت بنى تحتية حيوية" جار في كييف.

وتحدث رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عن انفجارات في منطقة دنيبروفسكي وحضّ السكان على "البقاء في الملاجئ!". وسقطت شظايا صاروخ في منطقة غولوسيفسكي دون أن تسبب إصابات، كما قال كليتشكو.

وقال حاكم منطقة خاركيف (شمال شرق) إن "العدو شن هجومًا صاروخيًا جديدًا على البنية التحتية الأساسية". وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي الطارئ يمكن أن يحدث ثاني مدن أوكرانيا.

وسجلت هجمات في الجنوب في منطقة زابوريجيا.

وقال إيغور تابوريتس رئيس منطقة تشيركاسي (وسط) إن "العدو يهاجم مرة أخرى أراضي أوكرانيا"، موضحا أنه يتوقع إنذارات واسعة في منتصف النهار.

ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) وبعد سلسلة من النكسات في أوكرانيا، تقصف موسكو بشكل منهجي البنية التحتية الحيوية للبلاد مما يجبر شركات الطاقة على إصلاح الشبكة بسرعة مع حلول فصل الشتاء.

على خط الجبهة، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقريرها المسائي إن "القتال من أجل سوليدار مستمر"، من دون أن تضيف مزيدا من التفاصيل.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "تحرير" مدينة سوليدار "استكمل (...) في 12 كانون الثاني/يناير مساء".

بعد ذلك حيا الجيش الروسي "الأعمال الشجاعة" لمقاتلي مجموعة فاغنر التي نفذ مقاتلوها "الهجوم المباشر على الأحياء السكنية في سوليدار"، في اعتراف نادر بين هاتين القوتين اللتين تنافستا في أغلب الأحيان على الأرض في أوكرانيا.

وكان الناطق باسم القيادة الشرقية للجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي صرح أن قواته "تسيطر على الوضع في ظروف صعبة" في مواجهة "أفضل الوحدات في فاغنر وقوات روسية خاصة أخرى".