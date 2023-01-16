استقالة وزيرة الدفاع الألمانية بسبب تنامي الانتقادات لسياستها وعدم أهليتها

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت استقالتها اليوم الاثنين، بسبب نقاشات حول السياسة العسكرية والأمنية لألمانيا.

فيما تدير وزارتها المشروع الضخم لتحديث الجيش الألماني وتشرف على توسيع شحنات الأسلحة الموجهة لأوكرانيا.

قالت لامبريشت في بيان إنها قدمت طلب استقالتها للمستشار أولاف شولتس، مضيفة أن "شهورا من التركيز الإعلامي على شخصي" حالت دون إجراء نقاش واقعي حول السياسة العسكرية والأمنية للبلاد" مضيفة أن "العمل القيم للجنود وكثير من العاملين في وزارتي يجب أن يكون في المقدمة".

ولم ترد أنباء فورية حول البديل المحتمل.

تولت لامبريشت (57 عام) حقيبة الدفاع في ديسمبر/كانون أول عام 2021.

لطالما وصفها منتقدوها بأنها تفتقر للمعرفة والخبرة اللازمة، ثم تصاعد الضغط عليها مؤخرا بعد رسالة مصورة بمناسبة العام الجديد، أسيء الحكم عليها.

استقالة لامبريشت تأتي في لحظة حساسة، إذ يواجه شولتس ضغوطا متزايدة لاتخاذ خطوة مهمة أخرى إلى على مسار المساعدة العسكرية الألمانية لأوكرانيا من خلال الموافقة على تزويد الأخيرة بدبابات من طراز "ليوبارد-2″.

وافقت ألمانيا في وقت سابق من الشهر الجاري على تزويد كييف بأربعين ناقلة جنود مدرعة من طراز "ماردر" وبطارية صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت.

قدمت ألمانيا دعما كبيرا لأوكرانيا في الأشهر الأخيرة، شمل مدافع هاوتزر ومدافع جيبارد ذاتية الدفع المضادة للطائرات، وأول أربعة أنظمة صواريخ أرض - جو من طراز "آيريس-تي"، لكن النقاد، وبعضهم من داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، يشكون منذ فترة طويلة من تردد شولتس الملحوظ في زيادة المساعدات.

وطغى ظهور المستشار الألماني وإصداره معظم البيانات المتعلقة بتلك القضية، على وجود لامبريشت.

تولت لامبريشت منصب نائبة شولتس عندما كان وزيرا للمالية، قبل أن تتولى منصب وزيرة العدل عام 2019.

كما تولت منصب وزيرة الأسرة والمرأة في الأشهر الأخيرة من حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.