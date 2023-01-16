بعد 30 عاما اختباء وسجل إجرامي ثقيل.. المطلوب رقم 1 في إيطاليا بيد العدالة

أعلنت الشرطة الإيطالية اعتقال المطلوب رقم 1 في إيطاليا وزعيم المافيا المدان ماتيو ميسينا دينارو، الاثنين في عيادة خاصة في باليرمو، بجزيرة صقلية، بعدما نجح في الفرار طوال 30 عاما.

وقبض على ميسينا دينارو في العيادة حيث كان يتلقى العلاج من حالة طبية لم يكشف عنها، حسبما أفاد الجنرال باسكوال أنجيلوسانتو، الذي يرأس فرقة العمليات الخاصة في قوة الشرطة.

وذكر التلفزيون الإيطالي الحكومي أن الشرطة نقلت ميسينا دينارو إلى مكان سري فور إلقاء القبض عليه.

كان ميسينا دينارو يبلغ من العمر 30 عاما عندما اختبئ.

حتى وهو هارب، كان ميسينا دينارو، ولديه قاعدة قوة في غرب صقلية، يعتبر زعيما لكوزا نوسترا (مافيا صقلية).

كان الأخير من بين ثلاثة من زعماء المافيا البارزين الهاربين منذ عقود والذين أفلتوا من القبض عليهم لعقود.

يواجه ميسينا دينارو الذي حوكم غيابيا وأدين في العشرات من جرائم القتل، عدة أحكام بالسجن مدى الحياة.

ومن المقرر أن يُسجن بسبب تفجيرين في صقلية عام 1992 أسفرا عن مقتل اثنين من كبار المدعين العامين المناهضين للمافيا، وهما جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو.

من بين الجرائم المروعة الأخرى التي أدين بارتكابها قتل الابن الصغير لعضو مافيا مرتد، خُنق وتم تحليل جسده في وعاء من الحمض.

جاء الاعتقال الاثنين بعد 30 عامًا، وبعد يوم من القبض على "زعيم زعماء المافيا" المدان سالفاتوري "توتو" رينا، في شقة في باليرمو بعد 23 عامًا من الفرار.