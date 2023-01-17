ألمانيا تدعو لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاسبة روسيا على حرب أوكرانيا

طالبت ألمانيا، الإثنين، بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاسبة روسيا على حربها ضد أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في كلمتها بأكاديمية لاهاي للقانون الدولي، إنها ناقشت مع نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا، إمكانية إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة القادة الروس، حسبما ذكرت قناة "ARD" المحلية.

وأوضحت الوزيرة أن المحكمة يجب أن يكون مقرها في الخارج، لكن قوانينها يجب أن تستمد من القانون الجنائي الأوكراني، وأن تكون قادرة على التحقيق مع القادة الروس ومحاكمتهم.

وقالت بيربوك إن إنشاء مؤسسة خاصة "ليست حلا مثاليا"، مشيرة أننا "بحاجة إلى هذا الحل الخاص لأن قانوننا الدولي به ثغرات".

وشددت على الحاجة إلى "إيصال رسالة واضحة جدا إلى القيادة الروسية وإلى أي شخص آخر في العالم بأن الحرب العدوانية لن تمر دون عقاب".

ودعت الوزيرة الألمانية إلى "إصلاح القانون الجنائي الدولي لسد الفجوة القانونية الصارخة فيه".

وقالت إن "الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يجب تعديله على المدى المتوسط، حتى يمكن محاكمة جريمة الحرب العدوانية دون قيود".

وأضافت: "حرب روسيا ضد أوكرانيا هي أيضا حرب ضد القانون".

وأشارت الوزيرة أن زيارتها الحالية إلى لاهاي تهدف إلى توضيح أن "القانون الدولي قوي، وأن الأمر متروك لنا جميعا لتطبيقه وتعزيزه في الوقت الحالي".

والعام الماضي، فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحقيقا في جرائم حرب محتملة بأوكرانيا.

ويقول خبراء في القانون إن اختصاص المحكمة بشأن الحرب يشمل فقط الدول الأعضاء والدول التي وافقت على اختصاصها القضائي، مثل أوكرانيا لكن ليس روسيا التي لا تعترف بالمحكمة.