الناتو ينشر ثلاث طائرات استطلاع أواكس مؤقتا في رومانيا

وصلت اثنتان من ثلاث طائرات استطلاع تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قرر الحلف نشرها مؤقتا في رومانيا إلى قاعدة جوية قرب بوخارست، وستشاركان في طلعات لمراقبة النشاط العسكري الروسي بالقرب من حدود التحالف العسكري الذي يضم ثلاثين دولة.

هبطت طائرتا نظام الإنذار المبكر والتحكم (أواكس) في قاعدة أوتوبيني الجوية بعد ظهر الثلاثاء، ومن المتوقع وصول طائرة ثالثة في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تتمركز الطائرات الثلاث في القاعدة لعدة أسابيع.

تنتمي طائرات أواكس الثلاث، التي يعتبرها الناتو "عيون الحلف في السماء"، إلى أسطول مؤلف من أربع عشرة طائرة يتمركز عادة في غرب ألمانيا.

الطائرات لها قباب رادارية كبيرة مثبتة على جسم الطائرة ويمكنها رصد الطائرات على بعد مئات الكيلومترات.

وقال بير غيباور سفير ألمانيا لدى رومانيا، في المطار بعد هبوط الطائرة الأولى، إن نشر تلك الطائرات "يؤكد عزمنا على البقاء أقوياء في وقت الأزمة هذا.. مهمة طائرات الاستطلاع أواكس، التي ستبدأ اليوم في رومانيا، دليل آخر على عزمنا وعلى التزامنا بالدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء".

منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط، عمد ناتو إلى تعزيز تواجده على الخاصرة الشرقية لأوروبا، وذلك عن طريق إرسال مجموعات قتالية إضافية متعددة الجنسيات إلى رومانيا والمجر وبلغاريا وسلوفاكيا، ادلول الأعضاء في التحالف.

وقال سيباستيان سلافيتسكو، أحد الخبراء السابقين لدى حلف شمال الأاطلسي ودبلوماسي روماني سابق، إن طائرات أواكس يمكن أن تطمئن الدول القريبة من الحرب، مثل رومانيا، المتاخمة لأوكرانيا.

وقال: "إن الخاصرة الشرقية للناتو قريبة للغاية من حرب، حرب لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية.. هذه الطائرات أو أي زيادة في الدعم العسكري لرومانيا في هذه الأوقات الصعبة في منطقتنا، موضع ترحيب كبير".