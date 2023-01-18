الناتو: دعم أوكرانيا بمزيد من الأسلحة هو السبيل إلى التفاوض والسلام

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، ضرورة تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، باعتبار أن السلاح بات حالياً "هو السبيل للسلام والتفاوض" مع روسيا.

وأضاف ستولتنبرغ، في كلمة له بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن أوكرانيا بحاجة إلى "زيادة كبيرة في الأسلحة في تلك اللحظة المحورية من الحرب"، مشيراً إلى أن هذا النوع من الدعم "هو الطريق الوحيد للتوصل حل سلمي تفاوضي مع روسيا".

وأوضح أن هناك حاجة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات.

وشدد ستولتنبرغ على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يبد أي مؤشرات على استعداده لإحلال السلام".

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "إذا كنا نريد حلاً سلمياً عن طريق التفاوض غداً، فنحن بحاجة إلى توفير المزيد من الأسلحة لأوكرانيا اليوم، هذا هو السبيل الوحيد".

وتابع: "الأسلحة هي السبيل إلى السلام، وقد يبدو هذا بمثابة تناقض، لكن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق تفاوضي هي إقناع الرئيس بوتين بأنه لن ينتصر في ساحة المعركة، وأن عليه أن يجلس ويتفاوض".

وفي السياق، نوه ستولتنبرغ إلى أن موقف الناتو بشأن أوكرانيا "لم يتغير، ولا يزال الحلف يدعم فكرة وجود أوكرانيا كدولة عضو به"، لكنه أوضح أن التركيز حاليا هو على "ضمان فوز كييف بالحرب، وانتصارها كدولة ديمقراطية مستقلة وذات سيادة في أوروبا".

وفيما يتعلق بانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، قال ستولتنبرغ إنه "واثق من أن تركيا ستنهي عملية انضمام البلدين"، اللذين سعيا للحصول على العضوية بعد أن بدأت روسيا حربها على أوكرانيا.

وتطالب أنقرة البلدين الأوروبيين ببذل مزيداً من الجهود لمكافحة الإرهاب من أجل المصادقة على انضمامها، ولا تزال المفاوضات مستمرة، حيث تتوقع تركيا إجراءات ملموسة من ستوكهولم وهلسنكي.