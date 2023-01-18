مقتل وزير الداخلية الأوكراني في حادث تحطم مروحية قرب كييف

قتل 18 شخصا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وثلاثة أطفال في تحطم مروحية في إحدى ضواحي كييف يوم الأربعاء، حسبما ذكرت السلطات الأوكرانية.

إيهور كليمينكو، قائد الشرطة الوطنية الأوكرانية قال إن من بين القتلى وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ونائبه يفغيني ينين وسكرتير الدولة في وزارة الشؤون الداخلية يوري لوبكوفيتش.

أضاف كليمينكو أن تسعة من القتلى كانوا على متن مروحية خدمات الطوارئ التي تحطمت في بروفاري، وهي ضاحية شرق كييف.

ولم ترد أنباء فورية عما إذا كان التحطم نتج عن حادث أم نتيجة الحرب المستمرة منذ 11 شهرا تقريبا مع روسيا.

وأصيب ما مجموعه 29 شخصا، من بينهم 15 طفلا.

قال مسؤولون وتقارير إعلامية في وقت سابق إن المروحية تحطمت بالقرب من روضة أطفال.