وزير الدفاع الكرواتي: تركيا دولة صديقة وشريكة والتعاون وثيق بيننا

قال وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوزيتش، إن بلاده وتركيا دولتان صديقتان وشريكتان، وأنهما تدركان أهمية الأمن والاستقرار العالميين.

جاء ذلك خلال استقباله الأربعاء، السفير التركي في كرواتيا ياووز سليم كيران، بالعاصمة زغرب.

وأضاف بانوزيتش: "كرواتيا وتركيا دولتان صديقتان وشريكان، والتعاون بينهما يزداد قوة. فالبلدان يدركان أهمية الأمن والسلام العالميين".

وأشار إلى أن كرواتيا دعت تركيا للمشاركة في مؤتمر ومعرض الدفاع والطيران الذي سينطلق في أبريل/ نيسان المقبل في زغرب.، مشيراً أن دعوة وزارة الدفاع التركية إلى المعرض تهدف إلى زيادة التعاون الثنائي في المجال.

بدوره، قال السفير التركي إنه عقد اجتماعاً مثمراً مع الوزير الكرواتي وبحثا قضايا الأمن الثنائي والإقليمي وإمكانات التعاون بين البلدين.