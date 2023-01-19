الناتو يتهم روسيا بتخطط لهجوم جديد على أوكرانيا في الربيع

رجّح حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس أن تشن روسيا هجومًا عسكريًا جديدًا على أوكرانيا في الربيع القادم، داعيًا كييف لأن تكون مستعدة لذلك.

جاء ذلك على لسان رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور، خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماع لرؤساء أركان الدول الأعضاء في بروكسل.

وقال باور إن الأهداف الاستراتيجية لروسيا لم تتغير، ولهذا السبب يتوقع الحلف هجومًا جديدًا على أوكرانيا.

وأشار إلى أن الحلف غير متيقن تمامًا لكنه يرجح استنادًا إلى الافتراضات أن تشن روسيا هجومًا آخر في الربيع إذا لم تغير أهدافها الاستراتيجية.

وذكر أن الجانب الأوكراني لديه فكرة مشابهة بالفعل، وعليه الاستعداد لذلك.