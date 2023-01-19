ليتوانيا: نأمل أن تواصل أنقرة إسهاماتها في أمن الغذاء

أكد الرئيس الليتواني غيتاناس ناوسيدا، أن هناك "تعاوناً رائعاً" بين بلاده و"الأصدقاء الأتراك"، معرباً عن آمله أن تواصل أنقرة إسهاماتها بالأمن الغذائي العالمي، وواصفاً تركيا بأنها "عضو مهم" في حلف "الناتو".

وأضاف ناوسيدا في تصريحات لوكالة الأناضول، الخميس، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس بسويسرا أنه تربطه علاقات جيدة بنظيره التركي أردوغان، وأنه ينتظر بفارغ الصبر استضافته في العاصمة فيلنيوس، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في يوليو/ تموز.

ووصف رئيس ليتوانيا تركيا كذلك بأنها "عضو مهم" في حلف "الناتو"، مشدداً على أهمية تطوير التعاون العسكري بينها وبين بلاده، متوقعاً بإقامة شراكات واسعة النطاق في مختلف المجالات بين أنقرة وفيلنيوس في المستقبل.

وفي سياق آخر، أعرب ناوسيدا عن تقديره لدور تركيا في إيصال الحبوب الأوكرانية إلى مختلف أسواق العالم، آملاً استمرار أنقرة في الإسهام بالأمن الغذائي.

والاثنين انطلق في دافوس الاجتماع السنوي 53 للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار "التعاون في عالم مجزأ"، بحضور عدد من الشخصيات البارزة التي تشكل السياسة العالمية وعالم الأعمال، ويستمر حتى 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.