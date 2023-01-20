البرلمان الألماني يعتبر مذبحة "داعش" للإيزيديين إبادة جماعية

تبنى البرلمان الألماني، الخميس، قرارا يصنف مذبحة الإيزيديين على يد تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العراق "إبادة جماعية".

ووافق النواب بالإجماع على القرار الذي بادر به تحالف اليسار الليبرالي بزعامة المستشار الألماني أولاف شولتس، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، حسب مراسل الأناضول.

وقتل أكثر من 5 آلاف إيزيدي على يد داعش قبل قرابة 10 سنوات شمالي العراق، وفر نحو 200 ألف شخص من المنطقة خوفا من الهجمات.

وخلال المناقشة، قال النائب ماكس لاكس عن حزب غرين، إن القرار يجب ألا يُفهم فقط على أنه "عمل من أجل كتب التاريخ، بل هو إجراء عملي".

وأضاف أن "ألمانيا والمجتمع الدولي فشلوا في منع الإبادة الجماعية بينما ارتكب داعش جرائم بشعة بحق المدنيين".

وتابع: "يجب أن نعترف بصدق أننا لم نتحرك عندما كانت مساعدتنا أكثر أهمية، وبالتالي فقد الناس حياتهم بسبب صمتنا".

واختتم لاكس حديثه قائلا إننا "مدينون للإيزيديين، وعلينا زيادة دعمنا ومساعدتنا الإنسانية لأولئك الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين شمالي العراق".

ويبلغ عدد الناجيات والناجين من قبضة "داعش" من الإيزيديين نحو 3 آلاف و530 ناجيا، هم 1199 من النساء، و339 رجلا، و1041 طفلة، و951 طفلا، بحسب إحصائية رسمية صدرت عام 2018.

وتعرض قضاء سنجار لدمار في البنى التحتية وممتلكات المدنيين إثر سيطرة "داعش" على القضاء صيف عام 2014، وبعدها خضع القضاء لسيطرة عناصر "بي كا كا" الإرهابي.